Spalletti-Totti | c’è la pace I due si abbracciano al Bambino Gesù

E alla fine arrivò anche Ilary Blasi. Nel giorno della pace, arrivata dopo oltre sette anni di gelo sicuramente alimentati anche da un'intervista della conduttrice che definì l'attuale ct della Nazionale "Un piccolo uomo", l'ex signora...

Spalletti e Totti, l’abbraccio al Bambino Gesù di Roma Corriere della Sera

Totti e Spalletti, ci siamo: arriva l'abbraccio. C'è la frase del ct Corriere dello Sport

Dopo sei anni il ct azzurro, ex tecnico della Roma, e l'allora capitano giallorosso si sono incontrati per un'iniziativa benefica presso l'ospedale pediatrico ...Luciano Spalletti e Francesco Totti si sono rivisti e abbracciati. Il tecnico della Nazionale e l'ex capitano della Roma si sono ritrovati per una visita all'ospedale pediatrico 'Bambino Gesù' di Roma ...