Spalletti-Totti | adesso è pace fatta | l’abbraccio non mente FOTO

"Dalla parte del cuore". Con queste parole Lucianoha abbracciato Francesco. Il ct Azzurro e l'ex capitano della Roma si sono ritrovati per una visita all'ospedale pediatrico 'Bambino Gesù' di Roma. Presenti per la delegata della ...

