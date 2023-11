Spalletti | «Rigori? Mi aspetto che Jorginho si prenda la responsabilità»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 novembre 2023) Luciano, commissario tecnico della Nazionale, ha così parlato del temasti all’interno della sua rosa: le dichiarazioni Il ct dell’Italia Luciano, alla vigilia della sfida alla Macedonia del Nord, ha così parlato in conferenza deisti in casa azzurra. LE PAROLE – «Abbiamo tresti bravissimi. Mi aspetterei per la personalità che ha chesi vada a prendere la palla. Me loper la qualità di uomo che è e sono sicuro non si tirerà indietro. L’ho conosciuto personalmente solo in questi giorni qui, ma già mi ha fatto un’incredibile impressione. Dal punto di vista del far muovere tutta la squadra e non solo. Lui è sempre stato presente nel gruppo, anche quando non era stato convocato».