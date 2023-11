Spalletti | quattro capitani per spingere l’Italia all’Europeo

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 novembre 2023)divuole l’Europeo e può contare su almeno 4: i nomi del Ct per fare da traino in vista del doppio matchdivuole l’Europeo e può contare su almeno 4: i nomi del Ct per fare da traino in vista del doppio match. Scacciare i fantasmi. E’ questo il primo input degli azzurri alla vigilia del match contro la Macedonia. Non pensare al passato ma guardare con positività al futuro con il nuovo ciclo partito ad agosto con l’addio di Mancini. A guidare la Nazionale, oltre a capitan Donnarumma, in campo dovranno esserci altri giocatori di caratura importante a fare da traino: Jorginho con le sue idee, Barella con la sua grinta e Chiesa con i suoi gol.