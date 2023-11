Spalletti | con la Macedonia torna una vecchia frase | ' Servono caratteri forti'

Italia : allarme per Vicario - Spalletti convoca Carnesecchi

Lo ha detto Luciano, dai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della gara all'Olimpicola Macedonia del Nord , primo dei due match decisivi per la qualificazione agli Europei del ...

Tegola importante per l'Italia di Luciano Spalletti in vista del doppio impegno contro Macedonia del Nord e Ucraina.