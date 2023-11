Spalletti | «Con Chiesa guadagnano | ha strappo | sa saltare l’avversario e segnare»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 novembre 2023) Lucianoa Sky Sport ha parlato così alla vigilia della sfida contro la Macedonia del Nord valida per le qualificazioni agli Europei «Noi siamo dei professionisti che devono scrivere la propria storia attraverso queste partite. Ci andiamo a costruire l’immagine che avremo nel mondo attraverso questi risultati. Ci siamo preparati benissimo, abbiamo a disposizione una buonissima squadra e quindi ci apprestiamo fiduciosi a questi match. Avendo giocato qualche partita abbiamo già un telaio da cui ripartire» Due gare da dentro o fuori, è cambiato qualcosa nel gruppo rispetto alle precedenti partite? «Si avvertiva necessità di fare risultato anche nelle precedenti gare. In Nord Macedonia potevamo fare qualcosa di più, ma anche quella vittoria non avrebbe cambiato il percorso. Qualcosa avrebbe potuto cambiare la sfida di Wembley, ma lì abbiamo sfidato un’ottima ...