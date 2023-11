Spalletti | «Buongiorno o Gatti con Acerbi? Si vedrà chi gioca»

(Di giovedì 16 novembre 2023)fa pretattica a ventiquattro ore da Italia-Macedonia del Nord delle qualificazioni agli Europei. Per sostituire Bastoni risulta esserci un ballottaggio fra, consicuro del posto. IL SOSTITUTO – Con Alessandro Bastoni che stamattina ha lasciato il ritiro dell’Italia c’è da capire quale sarà la difesa contro la Macedonia del Nord. Intervistato da Tiziana Alla per Rai Sport, il commissario tecnico Lucianonon si esprime: «Alessandroo Federicocon Francesco? Noi prendiamo atto delle sue informazioni, poi andremo a valutare anche quella degli altri (ride, ndr). Sipoi domani sera come stanno quelli che giocheranno in campo». Inter-News - Ultime notizie e ...

...ha provato lui, in vantaggio su Scamacca e Kean, alla vigilia. In difesa Gatti favorito su. Tornano Jorginho e Chiesa dal 1'. Tra gli avversari c'è Elmas SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI ...

Italia: senza Bastoni, Spalletti chiama Mancini. Derby tra Buongiorno ... Calciomercato.com

Spalletti convoca Mancini e Carnesecchi: febbre per Vicario Goal.com

Italia-Macedonia, le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa. – Sosta per le nazionali decisiva per l’Italia di Luciano Spalletti, che deve conquistare punti decisivi per ottenere la ...La partita Italia - Macedonia del Nord di Venerdì 17 novembre 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la 9° giornata delle qualificazioni ag ...