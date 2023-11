Spagna | Pedro Sanchez ottiene l’investitura come premier

(Di giovedì 16 novembre 2023) Roma, 16 nov. (askanews) – Il capo ad interim dell’Esecutivo spagnolo e leader del PSOE,, è riuscito giovedì a prestare giuramentopresidente del governo con una maggioranza assoluta, raccogliendo il sostegno di 179 deputati, contro 171 voti contrari e nessuna astensione. Nello specifico, il candidato del PSOE ha aggiunto nella prima votazione i voti di PSOE, Sumar, e dei vari partito indipendentisi (ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG e Coalizione delle Canarie). In questo modo ha ottenuto più consensi rispetto al suo precedente insediamento, quando aveva ricevuto 167 avalli al Congresso. Nel gennaio 2020, ERC e Bildu si erano astenuti, mentre CC e i catalani di Junts si erano opposti. Ora è riuscito ad attirare il sostegno di tutti gli indipendentisti e nazionalisti per rilanciare il suo governo di coalizione ...

"In, chi resiste, vince ", disse lo scrittore Camilo Jos Cela alla cerimonia di consegna del prestigioso premio Príncipe de Asturias nel 1987. Trentasei anni dopo,Sánchez ha trasformato ...

Con 179 voti a favore e 171 contrari il Parlamento spagnolo ha concesso la fiducia al leader socialista Pedro Sánchez che, per la terza volta nella sua vita politica, è eletto a capo del governo.