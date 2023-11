Spagna | Pedro Sanchez è ancora premier

(Di giovedì 16 novembre 2023) Per la terza volta in cinque anni,si conferma primo ministro spagnolo: la fiducia del Congresso, arrivata oggi con 179 voti a favore, mette fine alle settimane di stallo politico e trattative che erano seguite alle elezioni anticipate convocate quest’estate dallo stesso, diretta conseguenza di un risultato al di sotto delle aspettative per il partito socialista in diverse consultazioni elettorali locali tenutesi nel mese di maggio. Al nuovo governo di, numero uno del PSOE, prenderanno parte anche gli indipendentisti catalani di Erc e Junts che hanno garantito il pieno appoggio all’esecutivo dopo essere riusciti a strappare al primo ministro un accordo che garantisca l’amnistia per il tentativo di secessione del 2017: un’alleanza che ha messo sul piede di guerra gli esponenti del ...

Pedro Sanchez eletto premier di Spagna per la terza volta con 179 sì e 171 no - appoggio degli indipendentisti catalani in cambio dell'amnistia per la tentata secessione del 2017

Un sì chiaro, alla prima votazione.Sánchez è stato confermato presidente del governo spagnolo a maggioranza assoluta: 179 voti, 3 in più di quelli necessari per l'investitura. Il leader socialista ha ottenuto il sostegno di Psoe ...

Spagna, Pedro Sanchez è di nuovo premier: la maggioranza (di pochi voti) con otto partiti Il Fatto Quotidiano

Spagna, Pedro Sanchez eletto premier per la terza volta TGCOM

Questa è molto buona. Feijóo non è presidente perché non vuole”. Lo ha detto il leader socialista spagnolo Pedro Sanchez, eletto per la terza volta nella sua vita politica presidente del governo, ...in Spagna: il governo socialista guidato da Pedro Sánchez ha ricevuto l’investitura del Congresso con 179 voti favorevoli, tre in più dei 176 richiesti per la maggioranza. Si è trattato di una ...