(Di giovedì 16 novembre 2023) È di nuovo tempo di parlare di, il super razzo di Space X destinato a rendere possibili le ambizioni interplanetarie di Elon Musk. Lo scorso 11 novembre l’account X dell’azienda ha annunciato infatti che entro venerdì sarà tutto pronto per tentare ildel razzo e...

Dopo il fallimento spettacolare del primo test di volo ad alta quota lo scorso aprile,è oraa ritentare con il suo ambizioso progetto ingegneristico. Starship è il fiore all'occhiello ...

SpaceX pronta al secondo test orbitale di Starship: cosa succederà Today.it

SpaceX, tutto pronto per il secondo decollo di Starship Euronews Italiano

Per il mega-razzo realizzato dalla SpaceX di Elon Musk ci sarà un nuovo tentativo di volo venerdì 17 novembre. Sarà un fatto di portata storica: è il primo, vero passo per portare l'uomo su Marte ...La FAA ha autorizzato SpaceX al secondo volo di prova del rivoluzionario razzo Starship dopo una revisione della sicurezza; il test darà dati chiave mentre l'azienda lavora per realizzare i piani di M ...