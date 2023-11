Sospesi gli abbonamenti a ChatGPT plus | reale esigenza o mossa di marketing?

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 16 novembre 2023) Riassunto delle puntate precedenti. Parliamo innanzitutto di. Lanciata a febbraio del 2023, è la versione a pagamento dello strumento di intelligenza artificiale di OpenAI. La versione da 20 dollari (circa 18 euro) consente agli utenti di avere accesso prioritario al sistema – anche in momenti di grande concentrazione di traffico e, quindi, di rallentamento del servizio -, di sperimentare per primi le novità di(tra cui quella di sfruttare anche informazioni legate all’attualità e non solo agli archivi storici), di sfruttare una maggiore rapidità nelle interazioni tra l’utente abbonato e il bot che dà le risposte alle sue richieste, di utilizzare l’ultimo ritrovato in tema di generazione di immagini (modello Dall-E 3). A quanto pare, il successo diè stato talmente clamoroso – almeno questa ...