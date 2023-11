«Sono l’italiana più spagnola | più argentina | più… latina del mondo» ha commentato

Leggi su iodonna

(Di giovedì 16 novembre 2023) Nuovo riconoscimento per Laura Pausini: la star della musica italiana è stata nominata Person of the Year 2023 dalla Latin Recording Academy, onorificenza dei Latin Grammy Awards conferita ogni anno a un artista per il suo lavoro nel settore della musica. Laura Pausini, 49 anni al lavoro: il suo compleanno è «alternativo» X Leggi anche ...