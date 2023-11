(Di giovedì 16 novembre 2023) In provincia di Andria, il bambino doveva sostituirsi al compagno della madre che era stato arrestato. Almeno otto clienti hanno acquistatodal piccolo

Firenze : arrestato per droga un 22enne a Coverciano. Sorpreso con soldi e cocaina

Costringe sorella ad uscire a notte fonda per prelevare i soldi della droga - arrestato 30enne del capoluogo

Trovato con droga e soldi : 19enne in manette

Soldi e droga: così una mamma faceva spacciare il figlio di 9 anni ad Andria ilGiornale.it

Droga sintetica e soldi falsi tra Cina e America: base a Piacenza e mente un 51enne piacentino IlPiacenza

In provincia di Andria, una mamma di 35 anni avrebbe costretto il proprio figlio di 9 anni a vendere la droga e a riscuotere i soldi dai clienti indebitati che sarebbero anche stati sottoposti a delle ...Andria, 16 novembre 2023 – Veniva utilizzato per non “destare sospetti”. Un bimbo di appena 9 anni è stato costretto dalla mamma a consegnare dosi di droga ai clienti o ad incassare debiti maturati da ...