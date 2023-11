Sky TG24 Live In Genova | ora panel con i sindaci di Prato | Ventimiglia e Foggia DIRETTA

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 16 novembre 2023) Sul palco del Porto Antico sono intervenuti anche il ministro della PA Paolo Zangrillo e il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra. Toccanti le testimonianze di Alessia Piperno, travel blogger arrestata in Iran nel 2022 e della dissidente russa Marina Ovsjannikova. La kermesse si è aperta con il governatore della Liguria Giovanni Toti.anche sulla salute mentale dei giovani, su lavoro e università, sui valori dello sport e il progetto Sky Up The Edit, sulla Cop28 a Dubai