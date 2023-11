Sinner? Sta diventando come noi | che vergogna | chi salta sul carro di Jannik

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Attorno all'universo, nell'ultima stagione, sono successe diverse cose. La prima è relativa al ranking. Per molto tempo una marea di “tifosi” del tipo «se vinci hai fatto il tuo, se perdi sei una pippa» lo ha punzecchiato con frasi e frasette del tipo «sì è bravo ma ne deve mangiare di canederli» o anche «Alcaraz è su un altro pianeta». Il diretto interessato se n'è fottuto, è stato zitto ed è andato avanti a lavorare. La seconda è relativa alla Coppa Davis. A un bel punto dell'anno, ovvero in seguito a un massacrante Us Open (giocavano a 40 gradi) ha deciso di dire “no” a una convocazione azzurra francamente perdibile. Cioè, per nostra fortuna abbiamo una Nazionale in grado di superare turni intermedi e, infatti, li abbiamo superati. Il “no” alla convocazione supportato dai fatti (aveva bisogno di tirare il ...