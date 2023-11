Sinner – Rune oggi alle Atp Finals | Jannik a caccia della semifinale

(Di giovedì 16 novembre 2023) (Adnkronos) –contro Holgerper continuare a sognareAtp2023 di Torino. L’azzurro, numero 4 del mondo,affronta il danese, ottavo giocatore del ranking, nel match per la terza e ultima giornata del Gruppo Verde. Il 22enne altoatesino torna in campo dopo la splendida vittoria ottenuta martedì contro il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo., con 2 successi all’attivo, è ad un passo dsemifinali e ha ottime chance di chiudere il girone al primo posto. Il ventenne, sconfitto all’esordio da Djokovic, ha beneficiato del ritiro del greco Stefanos Tsitsipas nella seconda sfida edeve vincere per sperare di proseguire l’avventura nel torneo dei ‘maestri’. Il ...

... il secondo quest'anno a Montecarlo, conche si impose in rimonta in tre set. Questo però è il periodo delle prime volte per, che nell'ultimo mese ha già avuto la meglio su Medvedev (in ...

Quella contro Rune sarà un'altra sfida feroce con l'ultimo tabù da sfatare per Sinner. Il fenomeno danese, allenato da Boris Becker, rimane infatti a questo punto l'unico top ten non ancora battuto da ...Studio di se stesso, dell’ambiente, dei rivali: l'azzurro ha impostato il suo percorso di crescita basandosi sulla ricerca della conoscenza ...