Sinner – Rune oggi alle Atp Finals | Jannik a caccia della semifinale

Leggi su seriea24

(Di giovedì 16 novembre 2023) (Adnkronos) –contro Holgerper continuare a sognareAtp2023 di Torino. L’azzurro, numero 4 del mondo,affronta il danese, ottavo giocatore del ranking, nel match per la terza e ultima giornata del Gruppo Verde. Il 22enne altoatesino torna in campo dopo la splendida vittoria ottenuta martedì contro il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo., con 2 successi all’attivo, è ad un passo dsemifinali e ha ottime chance di chiudere il girone al primo posto. Il ventenne, sconfitto all’esordio da Djokovic, ha beneficiato del ritiro del greco Stefanos Tsitsipas nella seconda sfida edeve vincere per sperare di proseguire l’avventura nel torneo dei ‘maestri’. Il ...