Sinner-Rune | Nitto ATP Finals | ultime e diretta TV

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ultima giornata di impegni per quanto riguarda il gruppo verde delleATPe Jannikche si prepara ad essere protagonista affrontando stasera alle 21 Holge. Una partita che si prospetta insidiosa ma che l’altoatesino vuole giocarsi fino in fondo per essere certo del passaggio del turno. Ecco dunque quali sono lenovità e dove vedere intelevisiva il matchATP: leCrediti foto: ATP Tour FacebookÉ rimasto un solo giocatore della top X del ranking chenon ha ancora avuto modo di battere ed é proprio. Nei due precedenti incontri il danese ...

E questa sera la Rai, che ha acquisito i diritti delle ATP Finals, trasmetterà la partita dicontro Holger. Ma questo ha provocato anche un cambiamento nei programmi Rai. Infatti, anche ...

Sinner-Rune alle 21, ma prima c'è Djokovic-Hurkacz. I possibili scenari La Gazzetta dello Sport

Sinner, Rune, Djokovic: cosa serve per qualificarsi alle semifinali delle Atp Finals la Repubblica

Dopo la straordinaria vittoria contro Novak Djokovic, per Jannik Sinner stasera (16 novembre) c'è la sfida con il danese Holger Rune. L'altoatesino è praticamente a un ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...