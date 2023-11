Sinner-Rune | in diretta il match dell’Atp Finals di Torino | terzo set 6-2 | 5-7 | 1-1

(Di giovedì 16 novembre 2023) Jannikè già certo della qualificazione alla semifinale delle Atp. Aaffronta Holger, contro cui non ha mai vinto. Dal risultato della partita dipenderà anche il futuro nel torneo di Novak Djokovic

ATP FINALS : TUTTI SU RAI2 PER LA SFIDA TRA SINNER E RUNE - L’ALLIEVO DEL MITO BECKER

LIVE Sinner-Rune 6-2 5-7 - ATP Finals 2023 in DIRETTA : il danese porta il match al terzo. Preoccupa la schiena dell’azzurro

Un brivido ha accompagnato la bellissima notte di tennis tra Jannike Holgeral Pala Alpitour di Torino. Durante il secondo set della sfida contro il danese l'azzurro si è reso protagonista di un bellissimo gesto ritardando l'inizio della sua battuta sul ...

Sinner al servizio tiene il game a zero. Time out medico di Rune prima del servizio Danese al servizio che va avanti 30-0 poi si fa recuperare da Sinner cha dispone di una palla break annullata. Di ...Piccolo fuoriprogramma nel secondo set della sfida tra Sinner e Rune, l’ultima del girone verde alle Nitto ATP Finals di Torino. Il tennista azzurro ha ritardato la battuta al servizio per sincerarsi ...