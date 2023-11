Sinner-Rune | in diretta il match dell’Atp Finals di Torino | si parte 2-0 nel primo set

Nitto ATP Finals Torino, Pala Alpitur Centre Court, 3° turno Gruppo Verde(ITA) 2(DAN) 0 ...

Atp Finals, Sinner-Rune Sport Mediaset

Sinner-Rune oggi alle ATP Finals 2023, Jannik è già in semifinale e Djokovic rischia l'eliminazione: orario TV e dove ... Fanpage.it

La qualificazione dipende dal risultato della sfida di questa sera tra Jannik Sinner e Holger Rune: il primo è già qualificato, il secondo passa il turno solo se vince. Sinner in semifinale, è il ...Per qualificarsi come primo del girone Sinner deve per forza vincere questo match. In caso di vittoria di Rune invece, indipendentemente dal numero di set, sarebbe lui a qualificarsi come primo. In ...