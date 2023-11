Sinner-Rune | Atp Finals | orario | tv in chiaro | streaming | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 16 novembre 2023)è un match valido per la fase a gruppi delle Atp2023:, notizie,, diretta tv e. Jannikdue giorni fa ha sfatato l’ennesimo tabù, prendendosi lo scalpo di un mostro sacro come Novak Djokovic, il tennista più vincente di sempre e favoritissimo per la vittoria alle2023. Non c’era mai riuscito prima, l’altoatesino.– IlVeggente.it (Ansa)In un Pala Alpitour che “ruggiva” quasi esclusivamente per lui, si è imposto in tre set (7-5 6-7 7-6) sul serbo ed ha fatto registrare un altro piccolo record, battendo per la seconda volta nella stessa stagione il giocatore numero uno al mondo dopo il successo ottenuto ai danni di Carlos Alcaraz a Miami lo scorso ...