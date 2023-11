ATP Finals - Sinner non ancora qualificato : con Rune serve vincere per evitare calcoli con set e game

ATP Finals – Impresa Sinner - battuto il numero 1 Djokovic in una partita sontuosa. Ma paradossalmente non è ancora qualificato

LIVE Sinner-Rune - ATP Finals 2023 in DIRETTA : l’azzurro è già qualificato! In palio il primo posto

LIVE Djokovic-Hurkacz 7-6 - 4-6 - 6-1 - ATP Finals 2023 in DIRETTA : il serbo vince ma non è più padrone del proprio destino. Sinner aritmeticamente qualificato

Jannikfesteggia ancora prima di scendere in campo: èalle semifinali delle Atp Finals di Torino. Il suo amico Hubert Hurkacz gli ha confezionato un bel regalo: vincendo il secondo set del ...

Sinner qualificato alla semifinale delle Atp Finals: come può arrivare primo o secondo Corriere della Sera

Sinner qualificato alle semifinali delle Atp Finals grazie a Djokovic: il serbo ha perso un set contro Hurkacz la Repubblica

FRANCESCO LOIACONO - Jannik Sinner si è qualificato matematicamente per la semifinale delle ATP Finals di Torino, prima dell’ incontro che giocherà oggi alle 21 col danese Holger Rune. Questa impresa ...Proprio il numero 1 al mondo, sei volte vincitore delle Atp Finals e campione in carica, non è ancora qualificato e dovrà fare il tifo proprio per Sinner. Se nella sessione serale vincerà Sinner ...