Sinner nella storia del tennis italiano | vola in semifinale senza giocare

Tennis - Lorenzo Musetti su Sinner : “E’ in grande forma - sarà il nostro asso nella manica in Coppa Davis”

...match tra Jannike il danese Holger Rune . Non è, però, solo la Rai a proteggere una fiction bellissima come Un Professore 2 - i cui protagonisti saranno ospiti al Vanity Fair Stories...

Atp Finals - Jannik Sinner nella storia! È il primo italiano di sempre ... Eurosport IT

Sinner nella storia, primo italiano in semifinale alle Nitto ATP Finals SuperTennis

(Tuttosport) Novak Djokovic avanti un set e zero (7-6) con Hubert Hurkacz nell'ultimo match del Gruppo Verde. Per restare in corsa per la semifinale, il serbo è costretto a vincere in due set.Alla seconda partecipazione, Jannik Sinner è diventato il primo italiano in semifinale alle Nitto ATP Finals. Un traguardo ottenuto prima ancora ...