Sinner da record Atp Finals | mai nessuno prima di lui

Leggi su iltempo

(Di giovedì 16 novembre 2023) Alla seconda partecipazione, Jannikè diventato il primo italiano in semifinale alle Nitto ATP. Un traguardo ottenutoancora di scendere in campo per la terza partita del girone contro Holger Rune. Quest'annoè già diventato il primo italiano con almeno 2 match vinti nella storia del torneo ed è pronto a continuare la sua leggenda a Torino. E seè già qualificatoancora di giocare la terza partita, c'è il numero 1 del ranking mondiale che, invece, aspetta di conoscere il suo destino. Il numero 1 del mondo ha battuto in 3 set il polacco Hurcakz (7-6, 4-6, 6-1),riserva ripescata per l'infortunio di Tsitsipas. Quel set perso lo mette a rischio eliminazione., infatti, si giocherà il primo posto del ...