Sinner batte Rune - ora semifinali Atp Finals. Con Jannik avanza Djokovic

(Di giovedì 16 novembre 2023)Holgerper 6-2, 5-7, 6-4 nel match valido per la terza giornata del Gruppo Verde delle Atp. L’azzurro, numero 4 del mondo, era già qualificato per leprima dell’incontro e ora approda al round successivo con 3 vittorie e il primo posto nel girone. Con lui,Novak. Il serbo, numero 1 del mondo, fa il proprio doverendo il polacco Hubert Hurkacz in 3 set. Il 36enne di Belgrado riceve in serata l’aiuto decisivo di, chee lo elimina dal torneo. “E’ stata una partita molto difficile, non avevo mai vinto contro. Sono partito molto bene, lui nel secondo set ha servito meglio. Io ho avuto ...

Jannik Sinner è l'uomo del momento, in Italia e non solo. L'altoatesino ha riaccesso la passione per il tennis azzurro, dando un nuovo impulso a un movimento che non ha mai ...Dopo aver infiammato il Pala Alpitour, con la prima vittoria in carriera contro Rune che gli è valso il primo posto nel girone delle Nitto ATP Finals, Sinner scende in campo per un allenamento davanti ...