Sinner alla prova biscotto | se lascia vincere Rune | fa fuori Djokovic

(Di giovedì 16 novembre 2023) . Novaksi è messo nelle condizioni di mettere il destino nelle mani degli altri. Ha vinto contro Hurkacz ma in tre set e ora è a rischio. Diche giocano stasera. Se dovesse, Novak andrebbe a casa. È una formula quella del Masters (una volta si chiamava così) che contraddice il principio del tennis che si basa da sempre sull’eliminazione diretta. Nelle Finals si possono fare i calcoli, come fece una volta Lendl che preferì perdere contro Connors nei gironi per avere una semifinale più comoda. E Connors gli diede del pollo, glielo gridò in faccia in campo.ha detto: «Non guarderò il match stasera, arrivano i miei bambini stasera e starò con loro». LE INSINUAZIONI DI MARCA “Non sarebbe nel miglior interesse die ...

Il primo successo assoluto alle Finals è in realtà arrivato in doppio graziecoppia formata da ... Il traguardo raggiunto danon fa altro che confermare la costante crescita di un tennista ...

La frase di Djokovic a Sinner alla fine del match alle Atp Finals Corriere dello Sport

Sinner qualificato alla semifinale delle Atp Finals: come può arrivare primo o secondo Corriere della Sera

(ANSA) - ROME, NOV 16 - Italy's Jannik Sinner is mathematically qualified for the semifinals of the ATP Finals in Turin after Serb great Novak Djokovic lost the second set 6-4 in the afternoon match ...Torino, 16 nov. - (Adnkronos) - Jannik Sinner avanza in semifinale alle Atp Finals di Torino. Il 22enne altoatesino centra il prestigioso risultato, prima di scendere in campo contro Holger Rune quest ...