Siglato accordo tra Cnel e Anci | Brunetta | “Sono molto soddisfatto”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 16 novembre 2023) ROMA – “per l’oggi tra, quest’ultimo punto di riferimento dei Comuni italiani e presidio delle comunità territoriali. Al presidente Antonio Decaro va il mio sincero ringraziamento per la disponibilità mostrata. Si avvia così una collaborazione su tematiche sociali ed economiche di grande rilievo, che va ad ampliare e rafforzare la rete interistituzionale del, in particolar modo nella dimensione territoriale più vicina ai cittadini e alle loro esigenze”. E’ quanto scrive sul suo canale Telegram il presidente delRenato(foto), ex ministro della pubblica amministrazione. L'articolo L'Opinionista.