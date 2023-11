Sicurezza | da Cdm stretta su violenze o resistenza a forze dell' ordine**

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Roma, 16 nov. (Adnkronos) - Nel pacchetto sicurezza approvato oggi dal Consiglio dei ministri è introdotto un aggravamento di pena nei casi in cui i reati di violenza, minaccia oa un pubblico ufficiale siano commessi contro agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Previsto anche un aggravamento di pena per le lesioni cagionate nei loro confronti. È aumentata la pena per chi imbratta beni mobili o immobili in uso alledi polizia o ad altri soggetti pubblici, se il fatto è commesso con la finalità di ledere il prestigio o il decoro'istituzione.