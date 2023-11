“Siamo stati travolti” Affonda barca con 100 turisti a bordo | un morto e incubo per tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 novembre 2023)in mare con 100, morta una donna. Sono incredibili le immagini del video che riprende il brutto incidente con i numerosiche presi dal panico urlano. Non sono ancora chiare le cause, al momento ci sono indagini in corso. Quel che è certo è che una donna di 74 anni, proveniente dal Colorado e in gita con la sua famiglia, ha perso la vita, mentre due persone sono rimaste ferite.gli altri passeggeri e membri dell’equipaggi sonorecuperati e tra di loro ci sono due feriti le cui condizioni di salute, però, non sono state rese note. I momenti del drammatico incidente sonoraccontati da una coppia che si trovava ainsieme ai due figli. All’improvviso sono ...