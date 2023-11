SIAE Music Awards | le categorie e le nomination | da Blanco agli Eiffel 65 e Vasco Rossi

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 16 novembre 2023) Sulla scia dei rinomati Ascapnegli Stati Uniti, nel corso della MilanoWeek 2023 si terrà la prima cerimonia dei, ecco lee leAppuntamento il 25 novembre con i, i premi che celebrano gli autori e gli editori italiani di maggior successo nel nostro Paese e all’estero. Una First Edition d’eccezione, una serata evento voluta e organizzata dache rappresenta per l’Italia una novità assoluta, ma che nel mondo da tempo rende omaggio e celebra le personalità che hanno costruito la storia dellaa e che ancora oggi sono la fonte creativa del mondoale nazionale e non solo. E così sulla scia ...