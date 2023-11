«Si è data fuoco da sola | buttata nel dirupo per suo desiderio» | la difesa shock dell’ex di Roberta Siragusa

Leggi su open.online

(Di giovedì 16 novembre 2023) «È stato solo un terribile incidente. La giovane per cercare di spaventare l’ex fidanzato, che lo aveva scoperto a scambiare messaggi con un altro ragazzo e voleva lasciarla, si sarebbe cosparsa di benzina per farlo tornare sui suoi passi e per un tragico incidente avrebbe provocato il rogo che l’ha uccisa». È questa la ricostruzione choc fatta dall’avvocato di Pietro Morreale, il 20enne accusato del femminicidio della sua ex compagna, la 17enne trovata morta il 23 gennaio 2021 in un burrone a Caccamo (Palermo) con testa rasata e volto tumefatto. Morreale è stato condannato in primo grado all’ergastolo e oggi c’è stato il processo d’appello davanti ai giudici della seconda sezione della corte d’assise di secondo grado di Palermo. Ladell’avvocato di Morreale L’avvocato dell’uomo ha tentato di smontare ...