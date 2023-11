Sesto VI | lo sfidante di Matthew | “Mi piace Mew tantissimo”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il daytime di Amici 23 appena andato in onda questo pomeriggio, giovedì 16 novembre 2023, su Canale 5, ha visto protagonista soprattuttoa poche ore dalla sua sfida. Indovinate un po’? All’allievo è stato mostrato il suoche non ha avuto delle belle parole per lui. Per lui no ma per Mew sì. Scopriamo che cos’è successo. Amici 23,VI è lodiè stato chiamato a guardare un filmato in casetta. Al suo fianco, come sempre Mew. All’allievo è stato presentato loche dovrà battere per rimanere all’interno della scuola. Lodisi chiamaVI. Il cantante in questione è stato mostrato all’allievo mentre si esibiva ai casting di fronte ai professori, ...