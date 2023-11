Serie C 2023 24 | il Cesena batte l’Entella e torna capolista nel girone B

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ilvince 0-1 al Comunale di Chiavarindo, nel recupero della 10 giornata, e si riporta in vetta alla classifica delB dellaC. Decide il match il colpo di testa di Daniele Donnarumma al 17esimo del primo tempo. Ritmi bassi in avvio di partita, con le due squadre che si studiano e concedono pochi spazi agli avversari. Poco dopo il quarto d’ora di gioco passa ilsull’asse dei suoi due quinti di centrocampo. Adamo con uno sforzo riesce a salvare e a crossare un pallone che sembrava destinato a finire sul fondo, sulla quale si fionda Donnarumma che sbuca dal nulla anticipando tutti e di testa spedisce la sfera sotto il sette. Negli istanti successivi al gol, ilva vicino al raddoppio con Chiarello che tù per tù con De Lucia ...