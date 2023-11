Seriate | nuova piazza di fronte al Comune | in ingresso al paese rotatoria al posto del semaforo

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 16 novembre 2023). Non una semplice, ma un intervento viabilistico che ridisegna l’di, con un’attenzione particolare alla dimensione paesaggistica e ambientale. Sta prendendo forma l’arredo urbano diAlebardi, che dalapidea diventagiardino, e dellatra via Paderno e via Italia. È stato presentato mercoledì mattina il progetto esecutivo, approvato all’unanimità dalla giunta, riguardante la realizzazione delladi via Paderno e l’adeguamento dell’dell’ospedale Bolognini, con conseguente riqualificazione degli spazi pubblici con opere a verde inAlebardi e nelle aiuole create ...