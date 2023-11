“Sembri un dipinto” Monica Bertini | la scollatura è sconvolgente | décolleté favoloso | un’opera d’arte in movimento – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 16 novembre 2023)splende sui social con unaal cardiopalma per i fan:travolgente.senza rivali., la celebre giornalista sportiva per la sua presenza nei programmi in chiaro tra cui “Pressing“, ha recentemente pubblicato uno scatto su Instagram che ha suscitato ammirazione e stupore tra i suoi appassionati. La, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.