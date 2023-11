Sei anni fa quel gesto | Gianluca muore a 12 anni di leucemia | l’ultima struggente richiesta al papà

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 16 novembre 2023) PurtroppoCenedese non ce l’ha fatta. Il ragazzo di Maserada, nel Padovano, è morto a soli 12, stroncato da una grave forma dicontro la quale aveva combattuto per tanticome un leone. Sempre accanto a lui ilRenzo. La loro storia era diventata anche protagonista delle cronache seifa, quando i colleghi dell’uomo gli avevano regalato le loro ferie per permettergli di assistere per sei mesi il figlio dopo la tragica notizia del ritorno della malattia, diagnosticata per la prima volta nel 2013, quandoaveva due, e che sembrava scomparsa nel 2015.Leggi anche: Valentin Poroye, calciatorea 20 ...