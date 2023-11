Segnalini | Ripristinata scalinata incidentata capolinea metro Eur

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 novembre 2023) È stata riaperta oggi al passaggio pedonale lache collega Viale America a Piazza Terracini, dove si trova la fermata dellaB Eur Palasport. A causa di un incidente stradale, il percorso pedonale ha avuto ingenti danni che ne hanno compromesso il transito in sicurezza. Il Dipartimento Csimu di Roma Capitale ha provveduto a ripristinare il passaggio, realizzando diverse lavorazioni, tra cui la riparazione dellaattraverso la ricostruzione del muro con nuove lastre in marmo rifissate e ancorate e la sostituzione di circa 40 griglie pedonali danneggiate dai mezzi pesanti che salivano sul marciapiede. Inoltre, sono stati posizionati undici dissuasori che impediscono la salita dei mezzi sul marciapiede e sono stati installati nuovi mancorrenti per favorire il transito dei pedoni sulle scale. Infine, è stata ...