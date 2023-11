“Se state leggendo vuol dire che sono morta” | giovane madre scrive un post | poi accade il dramma

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 16 novembre 2023)i social, ancora una volta, a restituirci una storia tragica e commovente che arriva dagli Stati Uniti e lascia tutti con il cuore spezzato. La tragica e commovente storia di Casey Casey, mamma da poco più di un anno, e impiegata come editrice per Penguin Random House, che si occupa di libri per bambini e giovani adulti, ha deciso di preparare unsu Instagram per annunciare la sua morte e farlo nel modo che più riteneva giusto. Ilè stato pubblicato martedì scorso e, oltre a varie foto di Casey in compagnia di suo marito e della figlioletta, c’è una sorta di lettera di addio che inizia con la frase: “Una nota ai miei amici: seche“. Ildi Casey: “Vi ...