Scommesse | anche Florenzi indagato dai pm di Torino

Leggi su tpi

(Di giovedì 16 novembre 2023)Alessandrofinisce nell’inchiesta sullenel calcio. il calciatore di Milan, ex capitano della Roma e campione d’Europa con la maglia dell’Italia nel 2021, èdalla procura diper esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. Oltre a lui, sono già indagati l’ex compagno del Milano Sandro Tonali, passato in estate al Newcastle, l’ex romanista Nicolò Zaniolo, ora all’Aston Villa e Nicolò Fagioli, alla Juventus. Tutti e tre sono già stati interrogati dalla pm Manuela Pedrotta e dagli agenti della Squadra Mobile che conducono l’indagine. Fagioli ha patteggiato con la giustizia sportiva una squalifica per 7 mesi, mentre per Tonali la squalifica sarà di 10 mesi, con 8 mesi di pene alterntiva. Zaniolo si difeso sostenendo di aver solo giocato a poker e ...