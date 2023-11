Sciopero | venerdì trasporti stop dalle 9 alle 13 Tutti i dettagli per scuola | sanità e altri settori

Leggi su firenzepost

(Di giovedì 16 novembre 2023) Dopo la precettazione del ministro Matteo Salvini, Cgil e Uil hanno ridotto l'agitazione del settore da 8 a 4 ore per "tutelare i lavoratori", come spiegano i leader sindacali. L'astensione dal lavoro non riguarderà solo i- i voli invece saranno regolari - ma anche il pubblico impiego, la, le poste, le lavanderie industriali e il comparto dell’igiene ambientale (nettezza urbana) L'articolo proviene da Firenze Post.