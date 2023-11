Sciopero venerdì 17 | ecco cosa si ferma | dal trasporto pubblico per 4 ore a taxi | autostrade e sanità

Sciopero : venerdì trasporti stop dalle 9 alle 13. Tutti i dettagli per scuola - sanità e altri settori

Il venerdì nero dello sciopero . Istituzioni in allerta a Campi per scongiurare il blocco dei servizi

Sciopero dimezzato per i trasporti : solo dalle 9 alle 13. Resta il venerdì nero : la mappa dei disagi

Si preannuncia unnero. E non solamente per lo stop dei mezzi di trasporto dovuto alloindetto dai sindacati. Anche il tempo non è dalla parte degli italiani. Sebbene le temperature miti delle ultime ...

