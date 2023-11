Sciopero Nazionale dei Trasporti | Cgil in Piazza a Lanciano Contro la Legge di Bilancio

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 16 novembre 2023) Chieti - Domani, venerdì 17 novembre, sarà caratterizzato da unonel settore deidalle 9 alle 13, proclamato dai sindacatie Uil in protestaladie le politiche economiche e sociali del Governo. Il segretario generaleAbruzzo Molise, Carmine Ranieri, ha dichiarato che l'agitazione, pur inizialmente programmata per 8 ore, è stata ridotta a 4 ore per tutelare i lavoratori, seguendo la precettazione del ministro Matteo Salvini. Ranieri ha criticato il ministro, sottolineando come Salvini abbia permesso senza polemiche scioperi di 24 ore neiprogrammati da altri sindacati durante l'anno. Ha aggiunto che dal punto di vista della, il ministro sta applicando "due pesi e due ...