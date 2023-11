Sciopero dei trasporti dimezzato | Salvini firma la precettazione

Leggi su iltempo

(Di giovedì 16 novembre 2023) Dietrofront dei sindacati per la mobilitazione di venerdì 17 novembre. Il vicepremier Metteoconvoca Cgil e Uil al ministero per chiedere di accorciare la durata dellodeiprevisto per venerdì 17 novembre I segretari non si presentano, mandano i loro delegati per ribadire che non si cambia linea. Così parte la. Il punto con Edoardo Romagnoli.