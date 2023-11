Sciopero Cgil e Uil venerdì 17 novembre | stop del trasporto pubblico per 4 ore

Leggi su 2anews

(Di giovedì 16 novembre 2023)17anche in Campania dovee Uil scenderanno in piazza per il primo dei cinque scioperi indetti dalle due confederazioni contro la manovra economica e finanziaria del Governo Meloni.di 8 ore dei settori della conoscenza, delimpiego e della sanità e degli appalti di ristorazione, pulizia e vigilanza,