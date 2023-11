Sciopero | Bonanni contro Landini e Bombardieri | il duro attacco dell’ex segretario Cisl

Leggi su notizie

(Di giovedì 16 novembre 2023) Raffaele, ex, in un’intervista a ‘Libero’ attacca duramenteper la decisione di scioperareil governo. Lanon prenderà parte a questoe la decisione è condivisa da chi per sette anni ha guidato il sindacato come Raffaele. In un’intervista a Libero il sindacalista attacca duramenteper aver proclamato questa agitazione e spiega il significato della scelta di Cgil e Uil. Raffaelesullo– Notizie.com – © Ansa“Secondo me è unopolitico – spiega– il successo di queste agitazioni, infatti, non sta solo nel ...