Sciopero | affondo di Belpietro su Landini | che attacco del giornalista

Leggi su notizie

(Di giovedì 16 novembre 2023)venerdì 17 novembre, non si è fatto attendere l’di Maurizionei confronti di un altro Maurizio, ovveroAlla fine losi farà. Anche se, lo stesso segretario della Cgil, non può essere del tutto soddisfatto. Ed il motivo è fin troppo semplice: si tratterà di uno“dimezzato”, dalla durata di quattro ore. Precisamente dalle 9 alle 13. Poi ognuno ritornerà a fare quello che gli spetta e per cui viene pagato. Questa, bene o male, è la sintesi nelle ultime 24 ore. Ile direttore de ‘La Verità’, Maurizio(Ansa Foto) Notizie.comPer Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervenuto in occasione del programma ‘Cinque Minuti‘ di Bruno Vespa, ha fatto ...