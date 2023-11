Sciopero 17 novembre | tutte le prestazioni da assicurare

(Di giovedì 16 novembre 2023) Devono essere garantiti i servizi d’assistenza d’urgenza, come il pronto soccorso, le ambulanze e l’assistenza ordinaria, ovvero le degenze con le attività di supporto

Sciopero venerdì 17 novembre : ecco chi si ferma e per quante ore

Sciopero 17 novembre - sono dalla parte dei lavoratori ma non con Landini

Sciopero 17 novembre - anche la scuola si ferma : stop ai tagli e ai soldi ai privati. In piazza studenti e docenti

Sciopero oggi 17 novembre 2023 : tutti gli orari e le ultime notizie in diretta

I mezzi pubblici, in virtù della precettazione del ministro Salvini, scioperano solo dalle 9 alle 13. Disagi anche nella scuola e nella sanità

Sciopero 17 novembre, chi si ferma e chi no. Orari e cosa sappiamo Sky Tg24

Sciopero 17 novembre: a Napoli caos e disagi a scuola e negli uffici ma i trasporti sono ok ilmattino.it

Dopo il botta e risposta tra Cgil, ministro dei Trasporti Matteo Salvini e Commissione di garanzia, è stato confermato lo sciopero per l'intera giornata di venerdì 17 novembre: ...Sciopero generale, la diretta di oggi 17 novembre. La piazza di Cgil e Uil si prepara a sfidare il governo. Lo sciopero scatta per 8 ore o intero turno di lavoro a livello nazionale per il ...