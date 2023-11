Sciopero 17 novembre | Sbarra | “Diritto non è in discussione ma anche diritti cittadini a servizi essenziali”

(Di giovedì 16 novembre 2023) (Adnkronos) – “Bisogna contemperare ilalloche nessuno può mettere ine ideiad accedere aipubblici. Sul contenuto di queste norme legislative la Cisl ha sempre osservato il massimo rispetto”. Lo ha detto il leader della Cisl, Luigi, parlando al Tg1. “La Cisl è in piena mobilitazione abbiamo programmato una grande manifestazione nazionale, sabato 25a Roma, a Piazza Santi Apostoli, logenerale, in questa fase, lo consideriamo sbagliato perché – spiega– crea disagi a agli italiani, perché scarica sulle spalle di lavoratrici e lavoratori ulteriori sacrifici e perché rischia di trasferire nelle ...

Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Logenerale proclamato da CGIL e UIL per venerdi 17" che si è tenuta a Roma mercoledì 152023 alle 15:45. Con Antonio Passaro (capo Ufficio Stampa UIL), Maurizio Landini (...

Sciopero 17 novembre, Landini: trasporti fermi dalle 9 alle 13, confermate manifestazioni Sky Tg24

Sciopero generale di venerdì 17 novembre, ecco chi si fermerà TGCOM

l turismo, (…) tenuto conto che si prevede che la partecipazione ai richiamati scioperi sarà consistente (…) il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per delega del presidente del Consiglio ...