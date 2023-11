Sciopero 17 novembre | chi lo attuerà? Ecco chi si ferma

Leggi su notizie

(Di giovedì 16 novembre 2023)17, chi lo? Tutto quello che serve sapere in merito alla giornata di domani Nela giornata di domani, venerdì 17, andrà in atto il tanto ed attesovoluto fortemente dai sindacati (in primis dal segretario della Cgil, Maurizio Landini). Anche se non è andata proprio come avrebbero voluto visto che lo stop durerà solamente quatto ore: ovvero dalle 9 fino alle 13. Per quanto riguarda i trasporti. Queste sono state le parole rilasciate proprio dallo stesso Landini nella giornata di ieri: “Prendiamo atto della scelta grave del governo sulla precettazione per salvaguardare i lavoratori che avrebbero pagato sanzioni pesanti e in questo caso lodei trasporti sarà dalle 9 alle 13“. Soddisfatto, invece, il ministro delle Infrastrutture e dei ...