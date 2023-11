Sciopero 17 novembre | anche la scuola si ferma | stop ai tagli e ai soldi ai privati In piazza studenti e docenti

(Di giovedì 16 novembre 2023) Domani, da Nord a Sud, le aule scolastiche rischiano di rimanere vuote. Un ampiogenerale, che coinvolgeil settore della, è stato indetto per protestare contro le politiche governative e i finanziamenti ritenuti insufficienti per il settore educativo. L'articolo .

leggi anche17, a Milano i mezzi Atm circoleranno normalmente FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca17, chi si ferma e chi no. Orari e cosa ...

Sciopero 17 novembre, chi si ferma e chi no. Orari e cosa sappiamo Sky Tg24

Sciopero nazionale venerdì 17 novembre; date, orari e info LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

Cgil, Cisl e Uil hanno revocato lo sciopero, Fials-Cisals no. Si continua a trattare ... domani (ma in teoria il prossimo incontro sindacale è stato fissato per il 20 novembre), la recita di domani ...«Nelle modalità previste per legge a garanzia dei servizi essenziali dello Stato, anche i Vigili del Fuoco di Alessandria aderiscono allo Sciopero Nazione indetto per venerdì 17 novembre». lo fanno ...